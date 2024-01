Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg-Laisa - Reifen an vier Autos zerstochen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein Unbekannter Reifen an vier Autos in der Schulstraße im Battenberg Ortsteil Laisa. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer beim Losfahren, dass sein Opel Corsa nur sehr schwer rollte. Eine Nachschau ergab, dass an dem Auto alle vier Reifen zerstochen worden waren. Anschließend musste er feststellen, dass auch an drei weiteren Autos, die auf demselben Grundstück standen, mehrere Reifen zerstochen waren. Der Tatzeit liegt zwischen 02.00 und 07.30 Uhr

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

