POL-KB: Bad Arolsen- Volkhardinghausen - Scheune und Hochsitz brennen, Polizei ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung und bittet um Hinweise

Am frühen Sonntagmorgen (28. Januar) kam es Bad Arolsen- Volkhardinghausen zu einem Scheunenbrand. Noch während der Löscharbeiten wurde in weiterer Brand gemeldet. In einer Entfernung von etwa 300 Metern hatte ein Hochsitz gebrannt. Es wurden keine Personen verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Der Brand der Scheune in der Elleringhäuser Straße wurde der Polizei Bad Arolsen gegen 04.15 Uhr gemeldet. Als die Polizei kurz danach am Einsatzort eintraf, waren die Feuerwehren aus Bad Arolsen, Massenhausen, Volkhardinghausen und Landau bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Scheune stand bei Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand. Sie brannte nahezu vollständig ab. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch eine angrenzende Garage beschädigt, ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehren verhindert werden.

Noch während die Löscharbeiten an der Scheune liefen, wurde in einer Entfernung von etwa 300 Metern Luftlinie ein Brand eines Hochsitzes gemeldet. Auch der Hochsitz am Waldrand brannte fast vollständig ab.

Durch die beiden Brände wurden keine Personen verletzt. Der Schaden am Hochsitz wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt, der Schaden an der Scheune, in der unter anderem ein Anhänger, Holz, Werkzeuge und mehrere Handwerksmaschinen gelagert waren, liegt im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen am Brandort noch am Sonntag aufgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht sie davon aus, dass die beiden Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Bereits in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2023 kam es in der Nähe der Scheune zu einem Brand. (Pressemeldung vom 21.12.2013 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5677422)

Die damaligen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Wohnwagen und die Mülltonnen wahrscheinlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Ein Täter konnte bisher nicht ermittelt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden vom 21.Dezember 2023 und dem 28. Januar 2024 besteht, ist derzeit ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach, die unter der Telefonnummer 05631/971-0 um Hinweise bittet.

