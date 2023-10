Polizei Köln

POL-K: 231013-2-K Zwei versuchte Kiosküberfälle in der Innenstadt und Deutz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach zwei versuchten Kiosküberfällen in der Innenstadt und im Stadtteil Deutz in der Nacht zu Freitag (13. Oktober) sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer zunächst gegen 2.15 Uhr den Kiosk auf der Moltkestraße / Richard-Wagner-Straße betreten und einem Mitarbeiter (41) unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Als der 41-Jährige sich daraufhin wehrte, flüchteten die Angreifer ohne Beute in Richtung Rudolfplatz.

Rund zwei Stunden später sollen dann zwei Männer auf die gleiche Weise einen Kassierer (28) in einem Kiosk auf der Justinianstraße angegriffen haben. Der 28-Jährige drückte allerdings den Alarmknopf und schlug so die beiden Männer in die Flucht.

Laut Zeugen sollen die Gesuchten in beiden Fällen circa 1,75 - 1,85 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Ihr Alter wird auf 25 - 30 Jahre geschätzt. Einer der beiden soll zur Tatzeit eine Sportjacke mit auffälligen roten Elementen sowie eine Sturmhaube getragen haben. Sein Komplize trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht, prüfen derzeit die Ermittler des Kriminalkommissariats 14.

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Köln Hinweise unter der Rufnummer 0221-229-0 oder unter der E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell