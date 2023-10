Polizei Köln

POL-K: 231013-1-K Drei mutmaßliche Drogendealer in Porz festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (12. Oktober) drei mutmaßliche Drogendealer (19, 20, 33) auf frischer Tat in Köln-Porz festgenommen. Gegen 16 Uhr hatten die Beamten die Männer auf der Wilhelmstraße beim Verkauf von Cannabis beobachtet. Bei der Durchsuchung der Männer stellten die Beamten mutmaßliches Dealgeld, etwa 50 Gramm Cannabis, Amphetamin sowie vier Mobiltelefone sicher. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten. Gegen den 33-Jährigen lagen zudem vier offene Haftbefehle unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verkehrsdelikten vor, weshalb er heute einem Haftrichter vorgeführt wird. (ja/al)

