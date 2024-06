Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Gewahrsam, Brände, Hausfriedensbruch

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Unverletzt geblieben ist ein 18 -jähriger Autofahrer, nachdem er am frühen Samstagmorgen aufgrund Sekundenschlafs einen Verkehrsunfall in Lichtenstein-Unterhausen verursacht hat. Gegen 6.20 Uhr befuhr der 18 -Jährige mit seinem Pkw Audi A4 die Friedrich-List-Straße in Fahrtrichtung Honau. Aufgrund Sekundenschlafs kam er hier auf Höhe der Einmündung zur Nebelhöhlestraße mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf touchierte er dann einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Richtung Reutlingen geparkten BMW, in welchem sich keine Insassen befanden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Audi A4 des 18 -jährigen Unfallverursachers war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Der Führerschein des 18 -Jährigen wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt.

Sankt Johann (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Das Polizeirevier Münsingen ermittelt gegen eine 22 -jährige Autofahrerin, nachdem diese erheblich alkoholisiert am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall zwischen Sankt Johann -Würtingen und Lonsingen verursacht hat. Die 22 -Jährige befuhr gegen 7.10 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf die L 380 in Fahrtrichtung Würtingen und kam hier in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet ihr VW Golf ins Schleudern und landete letztlich in einem Graben. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille festgestellt, was auch die Ursache für den Unfall gewesen sein dürfte. Die 22 -Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden, wo sie sich aufgrund ihrer Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Der Sachschaden an ihrem VW Golf wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Fremdschaden entstand trotz des Abkommens von der Fahrbahn nicht.

Hayingen (RT): Aggressiver Störer in Gewahrsam genommen

Ein 61 -jähriger Mann ist am Samstagabend gegen 17.45 Uhr bei einem Fest im Bereich des Flugplatzes Hayingen in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sich hier wiederholt aggressiv verhalten hatte und vom Veranstalter des Geländes verwiesen wurde. Zur Unterstützung wurde die Polizei angefordert. Diese konnte den 61 -Jährigen schließlich auf der Ladefläche seines geparkten Fahrzeugs feststellen. Als er durch die Polizeibeamten geweckt wurde, verhielt sich der deutlich alkoholisierte 61 -Jährige auch ihnen gegenüber äußerst unkooperativ. Nachdem er zudem aggressiv auf die Beamten zuging, musste er vorübergehend zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen gab der 61 -Jährige teils wirre Äußerungen von sich und rief wiederholt rechtsradikale Parolen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Störer eine Alkoholisierung von weit über 2,5 Promille. Da zudem von weiteren Störungen seinerseits ausgegangen werden musste, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Gewahrsam wurde im weiteren Verlauf richterlich bestätigt, so dass der 61-Jährige die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Münsingen verbrachte und erst am folgenden Morgen seinen Nachhauseweg antreten konnte. Zudem muss er sich noch gerichtlich für die strafrechtlich verbotenen Parolen verantworten.

Altbach (ES): Radfahrerin leicht verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Esslinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Die 45 -jährige Radlerin befuhr gegen 5.30 Uhr den kombinierten Rad- /Fußweg parallel der Esslinger Straße aus Richtung Zell kommend in Richtung Plochingen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die 26 -jährige Fahrerin eines Pkw BWM 120i wollte von der Schulstraße kommend nach rechts in die Esslinger Straße abbiegen und übersah die Fahrradfahrerin, welche nach der Kollision zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung sind die Rettungskräfte am Samstag um 5.18 Uhr zu einer Wohnung im Schloßwiesenweg ausgerückt. Der Wohnungsinhaber war offensichtlich eingeschlafen, nachdem er sein Essen in einem Kochtopf auf den Herd gestellt und diesen eingeschalten hatte. Der rauchende Kochtopf wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten unter dem Wasserhahn abgelöscht, die Wohnung wurde im Anschluss durch die Feuerwehr durchgelüftet. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Neckartenzlingen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Ein 55 -Jähriger ist am Samstag gegen 11.50 Uhr mit seinem E-Scooter auf einem Feldweg beim Aileswasensee alleinbeteiligt gestürzt. Er zog sich hierbei diverse Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Wendlingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Samstag kurz vor 22 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der B 313 zwischen den Anschlussstellen Köngen/Wendlingen-Süd und Plochingen in Fahrtrichtung Plochingen ausgerückt. Bei deren Eintreffen hatte der Fahrzeugführer den Brand an dem Pkw Porsche bereits selbstständig mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen war der Deckel am Öltank nicht richtig verschraubt, weshalb Öl auf den heißen Motor tropfte und sich dort entzündete. Der entstandene Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Weilheim an der Teck (ES): Schwerverletzter Radfahrer

Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich am Samstagmittag ein 65 -jähriger Radfahrer auf einen Radweg zwischen Hepsisau und Weilheim an der Teck zugezogen. Gegen 11.45 Uhr konnten Ersthelfer den schwerverletzten Radfahrer auf dem Hungerbergweg feststellen und die Rettungskräfte alarmieren. Nachdem die Einsatzkräfte an der Unfallörtlichkeit eingetroffen waren, konnte nach polizeilichen Ermittlungen ein luftleerer Vorderreifen an dem Fahrrad des Mannes festgestellt werden. Vermutlich kam der 65 -Jährige aufgrund dessen zu Sturz und zog sich hierbei die schweren Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber, welcher ebenfalls im Einsatz war, verbrachte den 65-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus

Lenningen (ES): Hausfriedensbruch

Am Samstag gegen 23.30 Uhr ist durch eine Sicherheitsfirma zunächst ein Einbruch in ein leerstehendes Fabrikgelände in der Adolf-Scheufelen-Straße gemeldet worden. Aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes wurde zur Überprüfung auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. In unmittelbarer Nähe konnten zwei männliche Personen im Alter von 18 und 19 Jahren festgestellt werden. Ein Heranwachsender meldete sich dann später beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck. Wie die drei glaubhaft darlegen konnten, hatten sie keinerlei Diebstahlsabsicht, sondern waren der Verlockung des Mythos "Lost Places" erlegen. Entsprechende Ermittlungen wegen dem Verdacht des Hausfriedensbruchs wurden eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Parkscheinautomat bei Unfall beschädigt

Erheblichen Sachschaden hat ein 21 -jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen im Parkhaus Stadtgraben in Tübingen verursacht. Gegen 1.30 Uhr fuhr der 21 -Jährige mit seinem Pkw BMW gegen den Parkscheinautomaten im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses. Während der Sachschaden an seinem BMW mit etwa 2.500 Euro verhältnismäßig gering ausfiel, wurde der Sachschaden an dem Parkautomaten auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Alkoholisierung oder sonstige Beeinflussung des 21 -Jährigen ergaben sich nicht.

Balingen (ZAK): Zwei leicht Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag in Balingen ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein Pkw VW Polo, besetzt mit der 47 -jährigen Fahrerin und einem 12 -jährigen Mitfahrer die Heselwanger Straße aus Heselwang kommend. Zeitgleich befuhr eine 29 -Jährige mit ihrem Pkw Peugeot 206 die Tübinger Straße und wollte nach links in die Heselwanger Straße abbiegen. Hierbei missachtete die 29-Jährige die Vorfahrt des Polos. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die Insassen des Polos leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Albstadt (ZAK): Nachtrag zur Meldung vom 19.06.2024, 11.31 Uhr: Albstadt (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall - Unfallbeteiligte nachträglich verstorben

Die 82 -jährige Fahrerin des Pkw Audi ist am Samstag, 22.06.2024 in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5804851

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Am Samstagnachmittag ist es in Albstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten gekommen. Um 15.55 Uhr befuhr ein 44 -Jähriger mit seinem Pkw BMW 116i die Agathenstraße und wollte in die Brunnenstraße einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 63 -Jährige mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Freibad. Trotz der Wartepflicht des BMW-Lenkers fuhr dieser in die Kreuzung ein und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.000 Euro.

