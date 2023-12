Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeihund Mats stellt Einbrecher

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am heutigen Montag, den 18. Dezember, nahm ein Zeuge gegen 2.03 Uhr verdächtige Geräusche und eine dunkel gekleidete Person in einem Rohbau in der Jakob-Regh-Straße in Euskirchen-Stotzheim wahr.

Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei.

Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete die dunkel gekleidete Person ohne Schuhe und ohne Beute aus dem Rohbau in die angrenzenden Gärten.

Trotz der Androhung von einem Polizeihund flüchtete der Mann weiter vor der Polizei.

Polizeihund Mats nahm daraufhin die Verfolgung auf und stellte den Mann, indem er ihn ins Bein biss.

Bei der Person handelte es sich um einen 30-Jährigen aus Euskirchen.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann drei offene Haftbefehle vorlagen.

Der Mann wurde festgenommen und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls aus Rohbauten/ Baustellen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell