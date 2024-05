Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Auto

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (10.05.2024), 15.40 Uhr bis Montag (13.05.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW ID am Bauernfeld.

Ein 51-jähriger Mann parkte seinen VW am Freitag am Bauernfeld. Als er am Montag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die Windschutzscheibe gesprungen war. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell