POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am gestrigen Montag (13.5.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße. Gegen 09.20 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau mit ihrem Auto offenbar aus gesundheitlichen Problemen alleinbeteiligt in eine Straßenbahnhaltestelle. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Glasfront der Haltestelle brach. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. ...

mehr