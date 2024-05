POL Schwaben Nord: Auto fährt in Haltestelle

Augsburg (ots) - Inningen - Am gestrigen Montag (13.05.2024) kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Hohenstaufenstraße. Gegen 14.00 Uhr fing der Dachstuhl der Halle aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden aktuell ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: ...

