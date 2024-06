POL-RT: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf); Weiterer Verkehrsunfall; Feuer in der Küche

Polizeipräsidium Reutlingen

Baltmannsweiler-Hohengehren (ES): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher (Zeugenaufruf)

Einen noch unbekannten Fahrer eines silberfarbenen B-Klasse-Mercedes mit Waiblinger Zulassung sucht die Verkehrspolizei nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag. Der Unbekannte befuhr gegen 15.15 Uhr die L 1150 von Baltmannsweiler kommend in Richtung Hohengehren. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 82-jährigen Radfahrers. Bei der anschließenden Kollision wurde der Senior so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mercedesfahrer soll ortseinwärts in Richtung Hohengehren geflüchtet sein. Sein Wagen könnte an der Front leichte Beschädigungen aufweisen. In die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger eingebunden. Hinweise auf den Unfallverursacher werden unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (ak)

Dettingen/Teck (ES): Nach Kollision gestürzt

Im Wehrweg in Dettingen sind am Montagvormittag eine Seniorin und ein Kind zusammengestoßen. Gegen 11.45 Uhr kamen sich dort die 76-Jährige auf einem Erwachsenendreirad und der fünfjährige Radfahrer entgegen und stießen zusammen. In der Folge stürzten beide Personen zu Boden. Während das Kind ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, zog sich die Seniorin so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

