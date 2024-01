Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel gerammt und einfach weitergefahren

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag, als eine 72-jähriger PKW-Fahrer die August-Bebel-Straße in Apolda entlangfuhr, fuhr er etwas zu weit rechts und berührte mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines dort parkenden PKW. Der 40-jährige Eigentümer, welcher zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug saß, traute seinen Augen kaum, als der Unfallverursacher einfach weiterfuhr und entschloss sich kurzer Hand die Verfolgung aufzunehmen. Beim Aufeinandertreffen der beiden Männer gab der 72-Jähige an, dass ihm die Kollision egal war. Die Polizei wurde verständigt und eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erstattet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

