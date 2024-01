Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei PKW in Apolda gestohlen

Apolda (ots)

Gegen 01:00 Uhr nachts wurde einem Mann in der Immischstraße in Apolda sein Fahrzeug gestohlen, während er schlief. Seine Kameraüberwachung zeigte zwei dunkel gekleidete Männer, welche in den Audi Q7 einbrachen und damit davonfuhren. Aufgrund der Fahndungs-und Ermittlungsarbeit der thüringischen und sächsischen Polizei konnte das Fahrzeug kurz vor der polnischen Grenze sichergestellt werden. Der Dieb war zunächst flüchtig, konnte aber kurz darauf von den Polizeibeamten gestellt werden. In den Morgenstunden meldete sich ein weitere Geschädigter. Sein Audi Q5 wurde ebenfalls in der Nacht, vom Eigentümer unbemerkt, in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Apolda gestohlen. Beide Fahrzeuge haben einen Wert von ca. 40.000 Euro Die Fahndungsmaßnahmen laufen noch. Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell