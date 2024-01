Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Wodkaflasche zugeschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine 29-Jährige ist es am heutigen Mittwoch (17.01.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Die 29 Jahre alte deutsche Staatsangehörige befand sich bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Bahnsteig 13 des Stuttgarter Hauptbahnhofes. Gegen 01:45 Uhr soll die mit über 2,8 Promille alkoholisierte Frau schließlich von einer 65-Jährigen aufgrund ihres Zustandes angesprochen worden sein. Als sich die Reisende zu der 29-Jährigen herunterbeugte, offenbar um dieser zu helfen, soll sie auch versuchte haben der jungen Frau die Wodkaflasche aus der Hand zu nehmen. Darauf reagierte die am Boden sitzende Beschuldigte wohl umgehend aggressiv, schlug der Geschädigten offenbar die Flasche auf den Kopf und verletzte diese hierbei. Durch Zeugen alarmierte Streifen der Bundespolizei konnten die beiden Frauen wenig später noch am Bahnsteig 13 antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Die 65-Jährige wurde aufgrund ihres Zustandes zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 29-Jährige wurde aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zum heutigen Morgen in Schutzgewahrsam genommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

