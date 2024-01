LPI-J: Bus rutscht beim Abbiegen weg

Weimar (ots) - Am Donnerstagabend wurde der Polizei ein erneuter Einbruch in einen Garagenkomplex in Weimar-Nord gemeldet. Erst fünf Tage zuvor wurde dort bereits eingebrochen. Offenbar wollten die Täter weiteres Diebesgut holen. Allerdings hatten die beiden Geschädigten ihre Garagen nach dem letzten Einbruch geräumt, so dass die Täter diesmal leer ausgingen. Somit entstand lediglich Sachschaden an den Garagentoren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr