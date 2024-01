Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: KFZ-Diebstahl in Apolda führt zu Verfolgungsfahrt in Sachsen

Apolda (ots)

Heute Nacht gegen 01:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen Audi Q7 von einem Privatgrundstück nahe der B87 im Apoldaer Norden. Das Fehlen seines Autos wurde durch den Eigentümer in den frühen Morgenstunden bemerkt. Die sofortige Sichtung der eigenen Kameraaufnahmen verschaffte ihm Gewissheit. Geistesgegenwärtig nutzte er die Tracking-Funktion seines Fahrzeuges, ortete dies im Grenzbereich Brandenburg/ Sachsen mit Fahrtrichtung Polen und informierte die Einsatzzentrale in Erfurt. Die koordinierte im Zusammenwirken mit der PI Apolda, sowie den Kollegen der o.g. Bundesländer die sofortige Fahndung, in deren Folge das Fahrzeug im Bereich Görlitz aufgenommen werden konnte. Gegen 06:45 Uhr meldete die Polizei Sachsen, dass der Audi gestellt und der oder die Täter folgend flüchtig seien.

Kurze Zeit später die erfreuliche Nachricht, dass der Täter gestellt werden konnte. Durch die Görlitzer Kollegen wurde der Täter vorläufig festgenommen. Aktuell laufen die notwendigen StPO-Maßnahmen, d.h. Sicherung der Identität, Durchsuchung und kriminaltechnische Behandlung von Täter und Fahrzeug im Zusammenwirken mit der Kriminalpolizei Jena. Schlussendlich erfolgt die Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Erfurt zur weiteren Entscheidung.

Die polizeiliche Lageerfahrung - ein KFZ-Diebstahl im Bereich kommt oft nicht allein - bewahrheitete sich leider auch heute. Am Freitagvormittag meldete sich ein weiterer Apoldaer bei der Polizei in der Bahnhofstraße und teilte mit, dass auch sein Fahrzeug, ein Audi Q5, durch Unbekannte in der Nacht in einer Wohnsiedlung nahe des Krankenhauses Apolda entwendet worden sei. Leider waren die o.g. simultan versuchten Fahndungsansätze bis dato nicht von Erfolg gekrönt. Die Ermittlungen in dieser Sache werden mit hoher Akribie vorangetrieben.

Hinweise zu o.g. Taten nimmt die Polizei Apolda unter der Durchwahl 03644 541-0 entgegen.

Allgemein gilt:

Zur Vermeidung bzw. Erschwerung von PKW-Diebstählen können PKW-Besitzer einiges tun. Diesbezüglich wird auf die Interseitseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ verwiesen.

Im Bezug auf die weit verbreiteten Keyless - Komfortsysteme wird diesbezüglich speziell wie folgt beraten:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Hierfür gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe das Signal des Funkschlüssels nicht über längere Strecken übertragen.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei ggf. Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

