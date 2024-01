LPI-J: Wer erkennt sein Fahrrad? Die Polizei Jena sucht den rechtmäßigen Eigentümer

Weimar (ots) - Am 18.01.2024 gegen 05:20 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw Opel von Buchfart in Richtung Oettern. Ca. einen Kilometer nach dem Abzweig Vollersroda lagen plötzlich mehrere umgestürzte Bäume auf der Fahr- bahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit einem der Stämme. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

