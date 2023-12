Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231211-1-pdnms: Flintbek: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Flintbek (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin sucht die Polizeistation Flintbek nach Zeugen.

Sonntagabend (10.12.23, 19:45 Uhr) kam es in Flintbek an der Kreuzung Eiderkamp/ Müllershörn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen PKW und einer Radfahrerin. Das Auto befuhr die Straße Müllershörn und bog an der Kreuzung nach rechts in den Eiderkamp ein. Die Radfahrerin befuhr den Eiderkamp und hatte die Kreuzung gerade mit ihrem E-Bike passiert.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW fuhr weiter ohne anzuhalten ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Die Polizei Flintbek ist unter der Telefonnummer 04347-9029680 zu erreichen.

Kai Kröger

