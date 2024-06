POL-RT: Traktorfahrer tödlich verunglückt

Reutlingen (ots) - Römerstein (RT): In Firmengebäude eingebrochen In eine Firma in der Steinwiesenstraße in Böhringen ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Die Tat wurde am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr entdeckt, dürfte sich aber bereits zwischen ein und drei Uhr ereignet haben. Der oder die unbekannten Täter drangen nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein, wo sie das Mobiliar ...

mehr