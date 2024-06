LPI-J: Ladendiebstahl mit Ablenkung

Jena (ots) - In der Nacht zum Dienstag drang ein bislang unbekannter Dieb in einen Imbissladen in der Erfurter Straße widerrechtlich ein. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei konnte am Tatort mehrere Spuren sichern, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

