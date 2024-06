Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil gestohlen

Kromsdorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde in Kromsdorf, Am neuen Anger ein Wohnmobil gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen fast neuwertigen, silbergrauen Fiat Ducato mit einem roten Streifen über den Schiebetüren. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

