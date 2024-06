LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots) - Keine zehn Minuten Abwesenheit nutzte ein Täter in Bad Berka, ein vor dem Lidl angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Der Besitzer eines hochwertigen Mountainbikes schloss das Rad gegen 18:15 Uhr im Bereich der Fahrradstellplätze an und ging einkaufen. Als er wenig später zurückkam, lag nur noch das zerstörte Faltschloss da. Das dunkelblaue Trekk Slash MTB Enduro hatte einen Wert von knapp 7000 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person in der ...

