LPI-J: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann aus Hummelshain

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag befuhren eine 38-Jährige Frau mit ihrem Citroen und eine 67-Jährige Frau mit ihrem Ford in dieser Reihenfolge die Rießnerstraße in Richtung Westen. An der Ampelkreuzung zur Ettersburger Straße musste die 38-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Die Ford-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Die Citroen-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer ...

