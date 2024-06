Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Exhibitionist; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Firmengebäude in der Steinwiesenstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter hebelte ein Bürofenster auf und gelangte auf diese Art und Weise ins Innere des Unternehmens. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde vom Kriminellen jedoch nichts entwendet. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in eine weitere Firma in der Steinwiesenstraße (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5810455). (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa Mitte 40 Jahre alten Mann, der sich am Mittwochmittag auf dem alten Friedhof in Leinfelden vor einer 80-jährigen Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die Frau war gegen 13.20 Uhr auf dem Friedhof in der Kirchstraße als ihr der Mann auffiel, der sie anschaute und dabei onanierte. Der Vorfall wurde erst am Mittwochabend über Dritte der Polizei gemeldet, weshalb Fahndungsmaßnahmen nicht mehr erfolgversprechend waren. Der Mann wird als etwa 180cm groß und kräftig bis korpulent beschrieben. Er war dunkelhäutig, hatte schwarzes, kurzes, etwas gekräuseltes Haar und war mit einer blauen Jeans und einem blauen Hemd bekleidet. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall auf B 297

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 297 (Reuderner Straße) ereignet. Gegen 15.15 Uhr war ein 23-jähriger Peugeot-Lenker auf der Ortsdurchfahrt von Reudern in Richtung Kirchheim unterwegs. Vor der Abzweigung nach Oberboihingen (K 1200 / Stephanstraße) krachte er ins Heck einer verkehrsbedingt stehenden KTM, auf der die 17 Jahre alte Lenkerin sowie ihre 16-jährige Sozia saßen. Die beiden Jugendlichen stürzten daraufhin zu Boden, während das Zweirad noch auf einen davorstehenden Golf und dieser wiederrum auf einen BMW geschoben wurde. Die Jugendlichen wurden beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den Blechschaden an den vier Fahrzeugen schätzt die Polizei in Summe auf circa 5.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Zigaretten und Bargeld gestohlen

Ein Bürocontainer einer Tankstelle im Zollhausweg ist in der Nacht zum Donnerstag aufgebrochen worden. Der unbekannte Täter hebelte in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6.20 Uhr die Tür des Containers auf und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Wie bislang bekannt ist, fielen dem Kriminellen Bargeld sowie Zigarettenschachteln in die Hände. Außerdem richtete er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro an. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Oberboihingen (ES): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagmorgen erlitten. Die 54-Jährige war mit ihrem Pedelec gegen 7.10 Uhr auf der Steigstraße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße wohl aufgrund der Nässe zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte die ins Krankenhaus. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Moschee und Gaststätte

Möglicherweise ein und derselbe Unbekannte ist am Donnerstagmorgen in eine Moschee und in eine benachbarte Gaststätte in der Hölzlestraße im Stadtteil Engstlatt eingebrochen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Kriminelle zwischen 3.50 Uhr und 4.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Moschee. Dort wuchtete er weitere Türen auf und gelangte so in einen Büroraum, den er nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, dürfte ihm hierbei ein kleinerer Münzgeldbetrag und der Inhalt einer Kaffeekasse in die Hände gefallen sein. Bei der Überprüfung der Nachbargebäude stellte sich heraus, dass sich mutmaßlich derselbe Einbrecher auch an der nebenan liegenden Gaststätte zu schaffen gemacht hatte. Auch hier gelangte er über ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchte sie, wobei er verschlossene Türen mit brachialer Gewalt aufstemmte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

