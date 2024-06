Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Knochenfund

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Unfall im Ursulabergtunnel

Aufgrund eines Auffahrunfalls mit vier Fahrzeugen musste der Ursulabergtunnel am Donnerstagmorgen für eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden. Eine 39-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Volvo auf der B 312 von Lichtenstein herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Im Tunnel bemerkte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr im dichten Berufsverkehr zum Stehen kamen. Im Anschluss schob sie drei Autos aufeinander. Zwei Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Vorsorglich waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Wannweil (RT): Erdaushub mit menschlichen Knochen abgeladen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in Wannweil zu einem noch nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt illegal Erdaushub mit menschlichen Knochen abgeladen. Wie von Zeugen am Samstagabend (22.06.2024) entdeckt wurde, befanden sich in dem in einer Art Wendeschleife neben den Tennisplätzen im Burgweg liegenden Erdhaufen zahlreiche, nach derzeitigem Ermittlungstand mehrere Jahrzehnte alte menschliche Knochen. Bei den zwischenzeitlich durchgeführten Untersuchungen der Knochen konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Vielmehr könnte der Aushub inklusive der Knochen möglicherweise von einem ehemals als Friedhof genutzten Gelände stammen. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Aushubs bzw. den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Wernau (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Wernau. Gegen 8.40 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Mann mit einem Ford die Adlerstraße und kollidierte mit seinem Wagen an der Einmündung der Albstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW einer 36-Jährigen. Die Frau sowie ein mitfahrendes, einjähriges Kind wurden hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch der Senior kam vorsorglich ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 35.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

