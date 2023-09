Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Kellerbrand erfolgte vorläufige Festnahme eines 58-Jährigen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am späten Dienstagabend (26. September) ist ein Zeuge auf einen Brand innerhalb eines Bürogebäudes im Häutebacher Weg aufmerksam geworden. Die eingesetzte Feuerwehr musste zunächst gewaltsam eine Tür öffnen, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend konnte der Brand, der im Bereich des Kellers war, gelöscht werden. Die Feuerwehr traf in einem der Kellerräume einen 58-jährigen Mann an. Ersten Erkenntnissen zu Folge handelt es sich um einen Obdachlosen, der in den Kellerräumen Unterschlupf gesucht hatte. Weitere Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass nach bisherigem Kenntnisstand der Mann vorsätzlich das Feuer gelegt haben dürfte. Zur Motivlage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Der 58-Jährige ist vorläufig festgenommen worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Der Brandschaden wird auf mindestens 100.00 Euro geschätzt.

