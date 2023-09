Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 45-Jährige randalierte im Bus und griff anschließend Polizeibeamte an - #polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am Dienstagvormittag (26. September) ist die Polizei per Notruf über eine Randaliererin in einem Linienbus in Kenntnis gesetzt worden.

Kurz danach konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte den Bus in Dahlbruch antreffen. Die Fahrgäste hatten das Transportmittel mittlerweile verlassen. Im hinteren Bereich des Busses war die 45-jährige Randaliererin stark alkoholisiert eingeschlafen. Der Busfahrer berichtete, dass die Frau nur eine ungültige Fahrkarte vorweisen konnte. Im Anschluss versuchte sie von Fahrgästen Geld zu bekommen. Hierbei wurde sie zunehmend aggressiver und es kam zu einem Handgemenge. Hierbei verletzte sie einen 37-jährigen und einen 40-jährigen Fahrgast jeweils leicht. Als die Einsatzkräfte die 45-Jährige weckten und aus dem Bus führten, reagierte sie wiederum sehr aggressiv, schrie herum und verhielt sich äußerst unkooperativ. Die Polizisten legten ihr Handschellen an. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung trat sie nach einem Beamten und traf diesen auch. Der 30-jährige Polizeikommissar blieb unverletzt. Letztlich wurde die 45-Jährige der Wache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Frau verblieb zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Sie erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

