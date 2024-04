Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung - Umfangreiche Beschlagnahme unverzollter Zigaretten in der Marktstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag fanden Angestellte einer Räumungsfirma in einer leerstehenden und zu räumenden Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Markstraße fünf Kartons mit zahlreichen Zigarettenpackungen vor. Die genaue Nachsicht ergab, dass es sich um unverzollte Packungen im mittleren dreistelligen Bereich handelte, die die Beamten der Wilhelmshavener Polizei beschlagnahmten und zuständigkeitshalber an den Zoll weiterleiteten. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu Personen, Transport- oder Verkaufsvorgängen mitteilen können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

