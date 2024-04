Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auf einem Tennisplatzgelände in Hooksiel - Polizei sucht Zeugen

Hooksiel (ots)

In der Nacht vom 20.04.2024 auf den 21.04.2024 ereigneten sich auf dem Tennisplatzgelände in Hooksiel in der Straße 'An der Jaderennbahn' im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 15:00 Uhr diverse Sachbeschädigungen, d.h. an drei Stühlen, an einer Ruhebank sowie an zwei Pfosten eines Tennisnetzes. Vor Ort konnte außerdem festgestellt werden, dass sich eine bislang unbekannte Personenanzahl unberechtigt auf dem Tennisgelände aufhielt und dort alkoholische Getränke verzehrte. Seitens des Vereins wird von einem Sachschaden von bis zu 500 Euro ausgegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463-8089110 in Verbindung zu setzen.

