POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kind nach Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 05. März 2024, erlitt ein Kind durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst leichte Verletzungen.

Das Kind aus Delmenhorst befuhr um 18:15 Uhr mit einem unbeleuchteten Fahrrad die Beslauer Straße in Richtung der Bürgermeister-Koch-Straße. Beim Überqueren der Elbinger Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Delmenhorster, der die Elbinger-Straße in einem Mazda in Richtung der Düsternortstraße befuhr.

Das junge Mädchen klagte über Schmerzen im Bein und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

