Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Unfälle durch winterglatte Straßenverhältnisse auf der BAB24

Stolpe - A24 (ots)

Am 05.01.2023 kam es auf der BAB24 im Bereich des Landkreises Ludwigslust-Parchim zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr zu insgesamt sechs witterungsbedingten Unfällen. So kam in Fahrtrichtung Berlin, ca. 1,5 km vor der AS Wöbbelin gegen 15 Uhr ein PKW aufgrund der Glätte alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Ein Kleinkind, welches mit dem Fahrzeug saß, wurde dabei leichtverletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auch in Fahrtrichtung Hamburg kamen zwei PKW von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde hier glücklicherweise in beiden Fällen keiner. Gegen 16:20 Uhr stießen auf Höhe Zarrentin drei Fahrzeuge aufgrund der Straßenverhältnisse in Fahrtrichtung Berlin zusammen. Da sich ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit auf dem Überholfahrstreifen befand, musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme und der damit einhergehenden Bergung zeitweise komplett gesperrt werden. Es wurde keine der unfallbeteiligten Personen verletzt. Ungefähr eine halbe Stunde später kam ein weiterer Fahrzeugführer, der ebenso unverletzt blieb, alleinbeteiligt von der Fahrbahn in Richtung Berlin ab. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. gefertigt: Isabel Streller Polizeihauptkommissarin verantwortlich: Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsdium Rostock

