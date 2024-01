POL-HRO: Hinweise zu den Protestaktionen am 08.01.2024

Hohenkirchen bei Wismar (ots) - Am 04.01.2023, gegen 12.00 Uhr kam es in Hohenkirchen an der dortigen Bushaltestelle zu einem Angriff auf einen Busfahrer. Die beiden Tatverdächtigen gerieten mit dem Busfahrer in Streit, da sie beim Einsteigen nicht den erforderlichen Fahrschein für den Linienbus der Firma Nahbus vorlegen konnten. Der Streit endete darin, dass die beiden den Bus wieder verlassen mussten. Unmittelbar nach ...

mehr