Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Städte Delmenhorst/Minden: Sicherstellung eines entwendeten Transporters nach erfolgreicher Ortung

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 05. März 2024 um 06:30 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl eines Mercedes Sprinters in Delmenhorst gemeldet. Ein Mitarbeiter einer Delmenhorster Firma hatte zuvor festgestellt, dass der Sprinter nicht ordnungsgemäß vor dem Firmengelände in der Görlitzer Straße abgestellt war. Der Diebstahl der dazugehörigen Fahrzeugschlüssel hatte aber nicht stattgefunden.

Bereits vor der Verständigung der Polizei hatte die Firma eine Ortung des Fahrzeugs über ein GPS-Gerät vorgenommen und diesen zuletzt in Minden lokalisieren können. Der Weg in Richtung Minden konnte ebenfalls rekonstruiert werden. Unter anderem wurden Pausen in Bassum und Scholen eingelegt.

Die Polizei Minden-Lübbecke stellte den Sprinter um 08:45 Uhr in Minden sicher. Am Fahrzeug werden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes in Delmenhorst, auf der festgestellten Reiseroute oder dem Sicherstellungsort in der Königsglacis in Minden machen kann, wird gebeten sich unter 04221/1559-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell