Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung durch bislang unbekannten Täter +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Am Montagnachmittag, 04. März 2024, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Parkstraße in Delmenhorst gemeldet.

Ein bisher unbekannter Mann soll dabei gegen 16:10 Uhr eine 13-Jährige in der Parkstraße in Delmenhorst geschlagen haben. Ein 27-jähriger Delmenhorster, der den Vorfall beobachtet hatte, ging dazwischen und brachte den Angreifer zu Boden. Im Anschluss konnte der Mann jedoch in Richtung der Cramerstraße flüchten, sodass seine Identität nicht festgestellt werden konnte.

Gegen den Flüchtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Dasselbe erwartet auch den 27-jährigen Delmenhorster. Er muss sich zusätzlich wegen des unerlaubten Besitzes von Waffen verantworten, weil er einen Schlagring bei sich trug.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 bei der Polizei zu melden.

