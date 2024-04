Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 19.04.-21.04.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an zwei Pkw / Zeugenaufruf In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Preußenstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw. Dabei wurde durch zwei bisher unbekannte Männer jeweils der rechte Außenspiegel beider Pkw beschädigt. Beide Personen waren ca. 190 cm groß, eine Person war insgesamt schwarz gekleidet, eine Person trug eine rote Jacke. Zeugen, die weiterführende Angaben zu den beiden Männern geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu weiteren Sachbeschädigungen an zwei Pkw, welche zur Tatzeit auf einem Parkplatz einer Kleingartenanlage im Hessenser Weg, geparkt waren. Bei den beiden Pkw wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Verkehrsverstöße

Am Samstagnachmittag wurde ein 27-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Motorrad im Krabbenweg kontrolliert. Das Motorrad verfügte über kein Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem war das Motorrad nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Sonntagmorgen wurde eine 34-jährige Pkw-Führerin in der Peterstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille bei der Fahrerin. Eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitagmorgen zwischen 07:30-08:15 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz der "Alten Polizei" in der Ebertstraße am Heck beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher sind derzeit nicht bekannt. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell