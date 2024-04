Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2024, gegen 01:15 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Jever die K 294 in Richtung Schortens. In Höhe der Einmündung zur Roffhauser Landstraße fiel den Beamten ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, ein 39-Jähriger aus Schortens, erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Dem Pkw-Fahrer musste daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Fahrzeugführer muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell