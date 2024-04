POL-WHV: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Varel

Hooksiel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wangerland ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in den Wohnkomplex und durchsuchten sowohl im Wohnhaus als auch in den Anbauten mehrere Räumlichkeiten. Zur Höhe des Diebesgutes können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, ...

