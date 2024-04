POL-WHV: Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 07:42 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Emden mit seinem Pkw die Bismarckstraße in westliche Richtung. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung vorausfahrenden 48-jährigen Radfahrer aus Wilhelmshaven. Der Pkw-Fahrer fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Dieser wurde im Anschluss einem Krankenhaus zugeführt. An den ...

