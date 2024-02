POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Lieser (ots) - Am Morgen des 23.02.2024 stellte ein Bewohner der Hochstraße in Lieser einen Schaden an seinem PKW fest, welcher mutmaßlich in den Tagen davor entstanden sein dürfte. Das Schadensbild deutet daraufhin, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den geparkten PKW beim Vorbeifahren touchiert hat. Zeugen, die ein solches Ereignis in den vergangenen Tagen in der Hochstraße in Lieser beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der ...

