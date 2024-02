Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst- Zeugenaufruf nach Diebstahl im Aldi-Markt

Nienburg (ots)

(Oth) Bislang unbekannte Täter entwendeten am heutigen Tage, zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr, eine Geldbörse und ein Mobiltelefon im Aldi-Markt in Lindhorst.

Die 79-Jährige aus der Samtgemeinde Lindhorst war zu dem oben genannten Zeitraum einkaufen. In der Abteilung für Getränke wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und vermutlich abgelenkt. Die Dame konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ende 40, Anfang 50 Jahre alt - ca. 165 cm groß - braune, schulterlange Haare - ordentlich gekleidet mit einem hellen Mantel - sie sprach kein gutes Deutsch

Ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon haben sich in ihrer Handtasche befunden, welche in ihrem Einkaufswagen lag. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die 79-Jährige fest, dass ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon entwendet wurden. In der Geldbörse haben sich diverse Karten befunden.

Die Polizei Lindhorst hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05725/70834-0 zu melden.

