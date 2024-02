Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Alkohol und Betäubungsmitteln am Steuer.

Lippe (ots)

Am Samstag (03.02.2024) nahm die Polizei drei Verkehrsunfälle auf, bei denen die Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. In Dörentrup-Hillentrup kam ein 23-Jähriger gegen 20 Uhr von der Straße Krubberg ab und landete im Straßengraben. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Ein Drogenvortest reagierte positiv für Cannabis, so dass eine Blutprobe abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden blieb mit geschätzten 100 Euro gering.

In Augustdorf fuhr ein 32-Jähriger gegen 21:35 Uhr mit seinem Audi auf der Hermannstraße, als er nach links von der Straße abkam. Er stieß mit mehreren Mülltonnen und einem Mast zusammen. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt geschätzt über 1600 Euro. Da er augenscheinlich betrunken war, wurde eine Blutprobe entnommen. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 22 Uhr verunfallte in Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen ein 34-Jähriger mit seinem BMW. Er war auf der Sylbacher Straße unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen an der Kreuzung zu Am Großen Holz die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Graben rutschte. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war kein Fahrer vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam der offenbar alkoholisierte Mann jedoch zurück. Nach dem positiven Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe abgenommen. Auch der 34-Jährige musste seinen Führerschein an diesem Abend abgeben. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

