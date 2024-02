Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bei Rot gefahren.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (04.02.2024) wurden ein 28-jähriger Autofahrer und sein 3-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 63-Jährige fuhr nach bisherigen Erkenntnissen von der Lockhauser Straße in Richtung Walhallastraße und fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Ihr Dacia kollidierte mit dem Skoda des 28-Jährigen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird derzeit auf 20 000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell