POL-RT: Körperverletzung, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Sachbeschädigung durch Graffiti

Durch Schläge und Tritte verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist es in der Stadtmauerstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf sich ein 23-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 3 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass eine männliche Person von mehreren Unbekannten geschlagen worden sei. Selbst als dieser am Boden lag, hätten die Täter nicht von ihm abgelassen und weiter auf ihn eingetreten. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen gelang der Tätergruppierung die Flucht. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erlittenen Gesichtsverletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Was der Auseinandersetzung zu Grunde lag, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen.

Grafenberg (RT): Kreisverkehr übersehen

Am Samstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Um 6.15 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seiner Suzuki mit Beiwagen die Bundesstraße 313 von Nürtingen herkommend. Kurz vor Grafenberg erkannte der Fahrer den dortigen Kreisverkehr zu spät, überfuhr diesen und kam zu Fall. Der 81-Jährige musste nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Krad entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Grafenberg (RT): Versuchter Einbruch

Am Freitagabend hat ein aufmerksamer Nachbar ein Einbrecherquartett während der Tatausführung gestört, sodass es ihnen nicht gelang in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Kleinbettlinger Straße einzudringen. Gegen 18.45 Uhr konnte der Anwohner die Personen dabei beobachten, wie sie zunächst um das Haus herumschlichen und anschließend versuchten, sich durch ein Fenster Zugang zum Objekt zu verschaffen. Der Zeuge verständigte die Polizei und sprach die Einbrecher an, woraufhin diese in Richtung Kleinbettlingen flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Am Gebäude wurde eine Scheibe eingeworfen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand.

Münsingen (RT): Betrunken Unfall verursacht

Seinen Führerschein abgeben musste ein 24-Jähriger, nachdem er am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann bog gegen 9.40 Uhr mit seinem Seat Ibiza von der Robert-Bosch-Straße in die Dottinger Straße ab, schnitt hierbei die Kurve und kollidierte infolgedessen mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse eines 34-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Seat-Lenker fest, woraufhin dieser eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

Ostfildern (ES): Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße von Einbrechern heimgesucht. Diese verschafften sich zwischen 16 Uhr und Mitternacht gewaltsam Zugang über die Terrassentür und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Lenningen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr ist es in Lenningen in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-Jähriger war mit seinem Opel in Richtung Owen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW, welcher mit vier Personen besetzt war. Anschließend kam der Opel quer auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, welche vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Ein 50-jähriger Insasse des BMW wurde ebenfalls leicht verletzt und kam für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Die weiteren Mitfahrer und der 54-jährige BMW-Lenker selbst blieben unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Lenningen mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kirchheimer Straße voll gesperrt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag, zwischen 8 Uhr und 20.50 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße Am Horber Wald eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang ins Gebäude und durchsuchte es. Mit Schmuck und Bargeld zog er daraufhin unerkannt von dannen. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.

Gomaringen (TÜ): Sprayer erwischt

Am Samstagabend sind drei Kinder im Alter von 13 Jahren in der Ohmenhäuser Straße beim Anbringen von Graffiti erwischt worden. Gegen 18 Uhr teilten Zeugen mit, dass sie die Drei beobachten konnten, wie sie über das an einem ehemaligen Supermarkt angebrachte Gerüst auf das Dach gelangten und die Alarmanlage auslösten. Nach Ansprache durch die eingetroffenen Streifen gaben sich die Kinder zu erkennen und kletterten vom Gerüst. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Minderjährigen sowohl die Fassade, als auch das Innere des Gebäudes mit verschiedenen Schriftzügen und Zeichen besprühten, wodurch nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Die Strafunmündigen wurden in die Obhut ihrer Eltern überstellt.

Balingen (ZAK): Kollision mit Gartenmauer

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Unfall am Freitagnachmittag in der Ufhofer Straße erlitten. Die 42-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Kreisstraße 7140 von Streichen in Richtung Zillhausen unterwegs. Kurz nach Ortseingang kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Gartenmauer. Weil im Zuge der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 42-Jährigen festgestellt wurde, musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war sowohl die Feuerwehr als auch der Bauhof im Einsatz.

