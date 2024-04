Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Bushaltestelle in Jever - Beteiligte allesamt ermittelt

Jever (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5743486, kam es am Freitag, 08.03.24 zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Bushaltestelle nahe des Gymnasiums in Jever. Zu dem Sachverhalt konnten zwischenzeitlich alle beteiligten Personen ermittelt werden. Die Person, welche die Tat mit einem Handy filmte, ist nun ebenfalls namentlich bekannt. Es handelt sich um einen 14-Jährigen. Den Jugendlichen erwartet ein gesondertes Strafverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

