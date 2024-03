Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung an einer Bushaltestelle in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, kam es gegen 07:38 Uhr an der Bushaltestelle Anton-Günther-Straße beim dortigen Gymnasium in Jever zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei männliche Jugendliche, die auf ein bislang unbekanntes männliches Opfer einschlugen und -traten, wobei sich die Tat im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn der Anton-Günther-Straße verlagerte.

Die Tat wurde von einer unbekannten Person videografiert und gelangte später an eine Lehrkraft. Dadurch konnte einer der beiden Täter identifiziert werden. Da dieser angibt, weder das Opfer noch den zweiten Täter zu kennen, wird von Seiten der Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten:

Insbesondere das Opfer, aber auch eine unmittelbar danebenstehende weibliche Jugendliche werden gebeten sich mit der Polizei Wangerland unter der Rufnummer 04463 808910 oder der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 74490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell