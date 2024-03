Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Brand in Varel - Polizei ermittelt weiterhin auf Hochtouren und sucht Zeugen

Varel (ots)

Wie bereits bekannt, kam es am 20.03.2024 gegen 03:00 Uhr zu einem Brand in Varel, bei dem ein Baumarkt betroffen ist. Siehe Pressemitteilungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5739335 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5739530 Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern weiterhin an. Die Polizei geht von einer hohen Schadenssumme aus, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden kann. Am Freitag fand die angekündigte Brandortbegehung mit einem Sachverständigen der Versicherung statt. Mit einer weiteren Pressemitteilung, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5740031 , bat die Polizei um Übermittlung von Zeugenhinweisen, woraufhin die Vareler Ermittler Hinweise erhielten, die aktuell ausgewertet werden. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei in Varel weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

