Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand im Baumarkt in Varel - Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern noch an

Varel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 03:00 Uhr, werden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem örtlichen Baumarkt in der Panzerstraße alarmiert. Ein überdachtes Außenlager, in welchem zur Ereigniszeit u. A. Holz und Gartenbausätze lagern, steht bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand. Das Feuer greift auf das anliegende Hauptgebäude über. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf weitere Gebäude im Nahbereich besteht nicht. Durch im Verkaufsbereich gelagerte Gasflaschen kommt es zu kleineren Detonationen im Inneren des Objektes. Aufgrund erheblicher brandtypischer Emissionen wird die Bevölkerung durch Rundfunkdurchsage aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Personenschaden entsteht glücklicherweise nicht. Angaben zur Brandentstehungsursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht getätigt sowie eine Schadenssumme noch nicht beziffert werden. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell