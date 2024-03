Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In der Zeit vom 23.03.2024, 22:00 Uhr, bis 24.03.2024, 12:00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand in der Bremer Straße in Schortens abgestellter schwarzer Pkw Opel Vectra älteren Baujahrs im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich danach ohne den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell