Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pedelec beim Abbiegen übersehen

Speyer (ots)

Am 27.07.2023 gegen 08:47 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Postplatz kommend in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Pedelec den rechten Radweg der Bahnhofstraße aus Richtung Wormser Landstraße kommend in Fahrtrichtung Postplatz. Die PKW-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei die Pedelec-Fahrerin. Diese fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des PKW und stürzte zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.300 EUR.

