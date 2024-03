Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages befand sich ein 20-jähriger Mann fußläufig im Klein-Ostiemer-Weg in Schortens, als ein Pkw der Marke Audi neben ihm gehalten haben soll. Nach Aussagen seines Begleiters seien anschließend mehrere Personen aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hätten den 20-Jährigen gegen seinen Oberkörper geschlagen. Anschließend entfernten sich die Personen wieder mit dem Pkw. Da das Opfer in erheblichem Maße unter Alkoholeinfluss stand, ließen sich die Hintergründe der Tat vor Ort nicht klären. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

