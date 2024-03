Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit Pkw in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet drei Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei am Freitag und am Samstag insgesamt drei Fahrzeugführer fest, die unter Drogenbeeinflussung mit ihren Fahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs waren.

Am Freitagabend trafen die Beamten gegen 20:30 Uhr auf einen 25-jährigen Wilhelmshavener am Steuer seines Pkw, mit dem er im Europaring unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung bei dem 25-Jährigen fest. Ein Test bestätigte dies.

Am Samstag kontrollierten Beamte um 06:30 Uhr in der Börsenstraße eine 24-jährige Pkw-Fahrerin und um 12:15 Uhr in der Rheinstraße in Wilhelmshaven einen 48-jährigen Pkw-Fahrer. Die Wilhelmshavener standen ebenfalls unter Drogeneinfluss.

In allen drei Fällen erfolgte die Entnahme von Blutentnahmen. Im Rahmen der eingeleiteten Verfahren müssen die Betroffenen mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen.

